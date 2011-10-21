Loading...

20 anni di Linux con la versione 3.0

Redazione Avatar

di Redazione

21/10/2011

20 anni di Linux con la versione 3.0È giunto il momento di “abbandonare”, anche se non so quanti lo faranno, il vecchio kernel di Linux 2.x.x per passare alla nuova release 3.0. Questa versione non ha importanti cambiamenti, in quanto è stata sviluppata più per i 20 anni di anniversario di Linux. Pochi i cambiamenti apportati quindi, sarà migliorato il supporto all’hardware di Intel e AMD, le funzionalità dei file system EXT4, Btrfs e XFS e verrà aggiunta la compatibilità con la periferica Kinect di Microsoft. Una curiosità interessante è che queste versioni verranno “timbrate” 3.x e non più a 3 cifre.
Articolo Precedente

Componenti Hardware: Le memorie Ram, differenza tra DDR2 e DDR3

Articolo Successivo

Accelerare il download dei pacchetti installati tramite Apt-Get

Redazione

Redazione

