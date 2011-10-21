Come aumentare Backlink al sito

Al giorno d’oggi è importante avere un sito web realizzato da professionisti come è altrettanto importante avere un sito web posizionato a dovere sui motori di ricerca infatti internet è sempre più usati da ogni persona per la ricerca di beni, informazioni o servizi. Google ci insegna che solo i siti web “validi” ed “importanti” possono stare ai primo posti sui motori, ma come valuta google questo trust? Google utilizza per valutare l’importanza dei siti web indicizzati un algoritmo che include moltissime voci, tra queste una delle più importanti è il numero di link che riceve il tuo sito web.Guadagnare in internet Da questa affermazione è facile capire che maggiore è il numero di link pertinenti che riceve il tuo sito web per le parole chiave che vuoi spingere sulle SERP, maggiore sarà il risultato ottenuto. Ma come fare per aumentare i tuoi backlink? (Link in entrata) Per farlo molte sono le strategie che un webmaster ha a disposizione:

Ricevere link spontanei. Se sai scrivere e magari parlare di un argomento che ti appassiona e sai farlo bene, molto probabilmente riceverai anche dalla blogsfera un riconoscimento e qualcuno dei tuoi amici, colleghi o comunque qualcuno che ha visto il tuo post, potrebbe decidere di citarlo sul suo sito web e farlo indicando la fonte inserendo quindi un link verso il tuo sito web.

E’ importante , per farlo la strada che seguono alcuni è quella dello scambio link, basta accedere a siti dedicati e cercare chi come noi ha queste necessità. Uno dei valori da considerare per fare un buono è il Utilizzare delle liste dofollow. Il sistema più veloce per aumentare i link in entrata sul tuo sito web è quello di inserire dei commenti su dei blog o dei forum “Dofollow“: Esistono molti siti web dove poter inserire commenti ma la maggior parte non serve a nulla solo perche hanno inserito, all’interno del sito web, un comando che indica a Google di non seguire i link dei commenti. Questo non succede quando si parla di blog dofollow. Infatti su questi blog ogni link inserito nel commento è come se fosse un vero e proprio link verso il tuo sito! Da questa affermazione si puocapire che enorme utilita potrebbe avere una lista di siti dofollow. Questà è la lista dofollow che normalmente utilizzo io per spingere i siti web che posiziono, è frutto di anni ed anni di esperienza e dedizione a questo lavoro.

Avete altre idee o suggerimenti di come aumentare velocemente i backlink del vostro sito web?