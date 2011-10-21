Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Come aumentare Backlink al sito

Redazione Avatar

di Redazione

21/10/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Al giorno d’oggi è importante avere un sito web realizzato da professionisti come è altrettanto importante avere un sito web posizionato a dovere sui motori di ricerca infatti internet è sempre più usati da ogni persona per la ricerca di beni, informazioni o servizi. Google ci insegna che solo i siti web “validi” ed “importanti” possono stare ai primo posti sui motori, ma come valuta google questo trust? Google utilizza per valutare l’importanza dei siti web indicizzati un algoritmo che include moltissime voci, tra queste una delle più importanti è il numero di link che riceve il tuo sito web.Guadagnare in internet backlink Come aumentare Backlink al sito Da questa affermazione è facile capire che maggiore è il numero di link pertinenti che riceve il tuo sito web per le parole chiave che vuoi spingere sulle SERP, maggiore sarà il risultato ottenuto. Ma come fare per aumentare i tuoi backlink? (Link in entrata) Per farlo molte sono le strategie che un webmaster ha a disposizione:

  • Ricevere link spontanei. Se sai scrivere e magari parlare di un argomento che ti appassiona e sai farlo bene, molto probabilmente riceverai anche dalla blogsfera un riconoscimento e qualcuno dei tuoi amici, colleghi o comunque qualcuno che ha visto il tuo post, potrebbe decidere di citarlo sul suo sito web e farlo indicando la fonteinserendo quindi un link verso il tuo sito web.
  • Creare una directory. Molte delle persone che lavorano in ambito marketing hanno deciso di crere una directory, la directory infatti permette di catalogare, previo scambio link facoltativo, i vari siti web e dividerli per argomento. Questo è molto importante perche il proprietario della directory offre un servizio ggratuito di catalogamento e promozione e tu ricambi con un link…devo dire che funziona alla grande. La nostra directory è Steb.it,se vuoi puoi inserire il tuo sito web.
  • Scambiare link. E’ importante ricevere link, per farlo la strada che seguono alcuni è quella dello scambio link, basta accedere a siti dedicati e cercare chi come noi ha queste necessità. Uno dei valori da considerare per fare un buono scambio link è il pagerank.
  • Utilizzare delle liste dofollow. Il sistema più veloce per aumentare i link in entrata sul tuo sito web è quello di inserire dei commenti su dei blog o dei forum “Dofollow“: Esistono molti siti web dove poter inserire commenti ma la maggior parte non serve a nulla solo perche hanno inserito, all’interno del sito web, un comando che indica a Google di non seguire i link dei commenti. Questo non succede quando si parla di blog dofollow. Infatti su questi blog ogni link inserito nel commento è come se fosse un vero e proprio link verso il tuo sito! Da questa affermazione si puocapire che enorme utilita potrebbe avere una lista di siti dofollow. Questà è la lista dofollow che normalmente utilizzo io per spingere i siti web che posiziono, è frutto di anni ed anni di esperienza e dedizione a questo lavoro.
Avete altre idee o suggerimenti di come aumentare velocemente i backlink del vostro sito web?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Grand Theft Auto III in arrivo su iOs, Android

Articolo Successivo

Evoluzione dei Social Network

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un evento, consigli pratici per una riuscita perfetta

Come organizzare un evento, consigli pratici per una riuscita perfetta

19/09/2025

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Il boom di editor grafici di foto e video

Il boom di editor grafici di foto e video

04/05/2023