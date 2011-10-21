Evoluzione dei Social Network
di Redazione
21/10/2011
I social network sono senza dubbio i siti più visitati ed utilizzati dagli utenti di qualsiasi età. Vengono trascorse giornate intere su queste piattaforme che nascono con lo scopo di farti rimanere in contatto con i tuoi amici o, come succede in molti casi, riallacciare rapporti con vecchie amicizie. Al giorno d’oggi però, l’utente medio non si accontenta di scrivere solo sulla bacheca, ma sente l’esigenza di avere a sua completa disposizione diverse funzionalità che puntino a fini sociali. Scoprire password facebook A questo proposito scende in campo il social network italiano Plunk.it, la prima piattaforma sociale ad essersi aggiudicata il titolo di All In One. Plunk, anche se online da pochi mesi, ha già suscitato interesse non solo nell’utente medio, ma anche nei maggiori esperti del settore grazie alla sua vasta lista di servizi offerti gratuitamente.Pone le sue basi attorno ad un proprio account e bacheca sulla quale scrivere messaggi e condividere i pensieri quotidiani con gli amici, ma estende le sue potenzialità offrendo ancheImage Host, Mail con videochat, VideoConferenze fino a 12 utenti in contemporanea, Spazio giochi per il tempo libero, sezione Answer per condividere il proprio sapere.. e molto altro ancora. Tra i servizi di punta, Plunk.it mette a disposizione degli utenti anche Chatroulette, la videochat per chi vuole conoscere nuovi amici in modalità random. Se vuoi rimanere in contatto con i tuoi amici in modo divertente, innovativo ed interattivo ti suggeriamo di provare il social network All In One made in Italy Plunk.it
