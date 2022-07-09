La nuova funzionalità di WhatsApp la attendevano tutti

La funzionalità più attesa per nascondere lo stato "online" ai diversi contatti sarà disponibile a breve nella versione beta per tutti gli utenti di WhatsApp.

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate oggi e sebbene di recente siano emerse altre piattaforme che cercano di spodestare l'applicazione dalla posizione numero uno.

L'applicazione di messaggistica renderà disponibile una delle funzioni più attese degli ultimi anni dai 2.000 milioni di utenti che ogni giorno utilizzano questa applicazione per inviare messaggi ed effettuare chiamate.

Sin dal suo lancio, una delle funzioni più attese dagli utenti di WhatsApp è stata quella di nascondere lo stato "online" mentre si connettono per inviare o ricevere messaggi, poiché per la maggior parte degli utenti è scomodo mostrare il proprio stato e ciò potrebbe essere dovuto a vari ragioni ovviamente private.

Secondo il portale WABETAINFO, nei prossimi aggiornamenti di WhatsApp, l'opzione "chi può vedere quando sono online" sarà già disponibile per tutti gli utenti beta iOS, Android e Desktop.

Saranno incluse varie impostazioni per fornire all'utente la possibilità di selezionare esattamente chi può vedere lo stato e potrà attivarlo senza la necessità di uscire dall'applicazione, scaricare altre app o passare a terze parti.

Questa funzionalità attesa da anni consentirà agli utenti di avere maggiore privacy e controllo, poiché potranno nascondere lo stato della connessione a tutti i contatti che desiderano, a loro volta potranno inviare e persino scrivere un messaggio senza il legenda di “scrittura” o “online”.

Il portale conferma che l'azienda WhatsApp sta sviluppando la "Configurazione Ultima vista" sebbene lo screenshot si riferisca alla versione per iOS, è destinato anche all'integrazione di dispositivi Android e Desktop.