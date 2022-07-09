WhatsApp permetterà di pixelare una foto prima di inviarla

WhatsApp, l'applicazione di messaggistica istantanea, continua a rinnovarsi velocemente, oggi con una nuova funzione.

In questo caso, la piattaforma consentirà ai suoi utenti di pixelare le foto prima di inviarle ai nostri contatti, ovvero possiamo "sfocare" un volto che non vogliamo che appaia.

Nel sistema operativo iOS questa possibilità era disponibile diversi mesi fa, ma ora verrà aggiunta ai dispositivi Android, che avranno anche questo strumento utile e divertente per lavorare con le proprie immagini all'interno dell'app.

Come possiamo pixelare una foto con WhatsApp

-Tocca il pulsante allega e poi su "foto e video".

-Scegli l'immagine dalla galleria.

-Tocca la matita nell'angolo in alto a destra e scegli il "pixelato" nella barra dei colori, cioè sotto tutto. Può anche trovarsi nella parte inferiore dello schermo in alcuni casi.

-Passa il dito sull'area che vuoi sfocare.

-Invia e fatto.