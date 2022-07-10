Xiaomi 12 Lite prestazioni fotografiche di alto livello e prezzo contenuto

l nuovo telefono dell'azienda è stato ufficialmente annunciato

Xiaomi 12 Lite è un dato di fatto e viene fornito con uno schermo OLED che supporta 120Hz, una fotocamera centrale da 108 MP e un prezzo che parte da 400. Vale la pena ricordare che lo schermo raggiunge i 6,5 pollici e supporta HDR10+ e Dolby Vision, per goderti al meglio film e serie.

Come già sapevamo dalle perdite, il telefono viene fornito con lo Snapdragon 778G e puoi scegliere tra diverse versioni, 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Xiaomi 12 Lite ha un obiettivo principale da 108 MP, con un sensore Samsung HM2 e apertura f/1.9. Accanto ad essa, c'è una fotocamera ultrawide da 8 MP f/2.4 e una macro da 2 MP.

La fotocamera selfie ha un sensore Samsung da 32 MP (GD2) e apertura f/2.5. Infatti è dotato di autofocus, modalità ritratto, Xiaomi Selfie Glow e altre funzionalità.

Passando ora alla batteria, Xiaomi 12 Lite arriverà con 4.300 mAh e supporto per la ricarica rapida da 67 W, con l'adattatore normalmente all'interno della confezione.

Xiaomi 12 Lite è disponibile in tre colorazioni, nero, verde rosa e il prezzo di 6/128GB parte da 400 dollari, mentre se volete più RAM (8/128GB) costerà 50 dollari in più. Infine, c'è anche la versione da 8/256GB il cui prezzo arriva a 500 dollari.

foto@人工知能, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons