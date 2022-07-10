Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Xiaomi 12 Lite prestazioni fotografiche di alto livello e prezzo contenuto

Redazione Avatar

di Redazione

10/07/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

l nuovo telefono dell'azienda è stato ufficialmente annunciato

Xiaomi 12 Lite è un dato di fatto e viene fornito con uno schermo OLED che supporta 120Hz, una fotocamera centrale da 108 MP e un prezzo che parte da 400. Vale la pena ricordare che lo schermo raggiunge i 6,5 pollici e supporta HDR10+ e Dolby Vision, per goderti al meglio film e serie.

Come già sapevamo dalle perdite, il telefono viene fornito con lo Snapdragon 778G e puoi scegliere tra diverse versioni, 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Xiaomi 12 Lite ha un obiettivo principale da 108 MP, con un sensore Samsung HM2 e apertura f/1.9. Accanto ad essa, c'è una fotocamera ultrawide da 8 MP f/2.4 e una macro da 2 MP.

La fotocamera selfie ha un sensore Samsung da 32 MP (GD2) e apertura f/2.5. Infatti è dotato di autofocus, modalità ritratto, Xiaomi Selfie Glow e altre funzionalità.

Passando ora alla batteria, Xiaomi 12 Lite arriverà con 4.300 mAh e supporto per la ricarica rapida da 67 W, con l'adattatore normalmente all'interno della confezione.

Xiaomi 12 Lite è disponibile in tre colorazioni, nero, verde rosa e il prezzo di 6/128GB parte da 400 dollari, mentre se volete più RAM (8/128GB) costerà 50 dollari in più. Infine, c'è anche la versione da 8/256GB il cui prezzo arriva a 500 dollari.

foto@人工知能, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La Nikon lascia le macchine fotografiche, colpa dei cellulari

Articolo Successivo

WhatsApp permetterà di pixelare una foto prima di inviarla

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022