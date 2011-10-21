Loading...

di Redazione

21/10/2011

Dopo aver fatto sognare la maggior parte dei webmaster per il fantastico metodo gratuito che abbiamo promosso per aumentare le visite youtube dei propri video e arrivare con il proprio accaunt youtube in testa alle SERP, e aver rivelato i segreti della lista dofollow per il posizionamento dei siti web siamo oggi a parlarvi di come aumentare i google + 1 al vostro sito e perche serve farlo. Specifichiamo prima cos’è il google +1. Google +1 è quel nuovo pulsante sociale promosso da google che permette all’utente di un sito web di dare la preferenza all’uno o all’altro sito. Google da metà agosto 2011 in avanti ha deciso che il sociale e le applicazioni sociali dovevano entrare a far parte da padrone nel suo algoritmo di ricerca ed ha percio implementato questo tasto che andrà a costituire uno dei parametri su cui si basano le posizioni che google assegna ai vari siti web sulle Serp. Ancora non è chiaro quanto questo influirà, ma è chiaro e lampante che sarà uno dei fattori. Non sappiamo in pratica se si terrà in considerazione solo il numero dei +1 o molto più probabilmente anche la frequenza in cui questi +1 saranno fatti. Ma come si fa ad aumentare in maniera vertiginosa i propri +1? aumentare google 1 Aumentare i Google +1 Ci sono per adesso solo alcuni servizi on-line ( e purtroppo nessuno gratuito) che fanno questo servizio:

  • http://googleplus1supply.com/ che ha un solo pacchetto di 1000 +1 al costo di 249 dollari. Il servizio permette di incrementare i +1 un po al giorno, in maniera naturale.
  • http://buygoogleplus.net che è il milgiore in termini di prezzo, ma che purtroppo da ieri non è piu raggiungibile perche ha esaurito la banda a disposizione sul server…ma che si spera torni presto on-line. I suoi prezzi sono 50 +1 a dollari 10, 100 + 1 a dollari 18 e 200 +1 a dollari 30
  • http://www.plussem.com che è conosciuto anche in italia, ma che ha prezzi leggermente sopra la media.
