Come aumentare le proprie visite Youtube
di Redazione
21/10/2011
Aumentare le visite al proprio video youtube è una delle operazioni che ti permetterà di ottenere ottimi risultati sopratutto se hai un sito dove vendi dei prodotti o servizi infatti è dimostrato che
- l’80% dei clienti che arriva sul tuo sito web attraverso la visione di un video youtubeacquista un prodotto che ha visto sul video stesso.
- il 40% delle persone che acquistano un prodotto e che lo hanno fatto perchè un video ha mostrato al cliente il prodotto stesso, sono talmente soddisfatti che non solo acquistanto il prodotto ma inseriscono all’interno del carrello un altro prodotto correlato al prodotto comperato.
- Registri un accaunt gratuito ed imposti i tuoi video.
- Attivi lo script per vedere i video delle latre persone
- Altri possibili clienti visualizzano i tuoi video.
