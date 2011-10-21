Come aumentare le proprie visite Youtube

l’80% dei clienti che arriva sul tuo sito web attraverso la visione di un video youtube acquista un prodotto che ha visto sul video stesso.

acquista un prodotto che ha visto sul video stesso. il 40% delle persone che acquistano un prodotto e che lo hanno fatto perchè un video ha mostrato al cliente il prodotto stesso, sono talmente soddisfatti che non solo acquistanto il prodotto ma inseriscono all’interno del carrello un altro prodotto correlato al prodotto comperato.

Registri un accaunt gratuito ed imposti i tuoi video. Attivi lo script per vedere i video delle latre persone Altri possibili clienti visualizzano i tuoi video.

Aumentare le visite al proprioè una delle operazioni che ti permetterà di ottenere ottimi risultati sopratutto se hai un sito dove vendi dei prodotti o servizi infatti è dimostrato chePraticamente ilspiega gia al cliente cosa troverà sul sito web indicato sul video stesso che quindi dopo il click riceve gia un “cliente” pronto a spendere. Ma cosa centra con questo il titolo del topic, ““? L’importanza di aumentare le visite alè correlata a questo perchè solo avendo un video visitato riceverai visitatori al tuo sito web.In questostiamo promuovendo per un azienda che si è rivolta a noi, la Streamingfilm.it, un prodotto di film on-demand, il video è on-line ad oggi da appena 3 giorni ma gia a ricevuto 349 visitatori di cui 137 hanno indicato la loro preferenza con “mi piace”, e le statistiche indicano che l’afflusso dei visitatori sta aumentando, ma come è possibile questo afflusso massivo di visite? Per ottenere questi risultati ci siamo affidati ad un programma utilissimo che permette di aumentare le visite ai propri video youtube. Il sistema è semplice.Sembrerebbe la classica catena di auto surf, dove si fa numero solo per il gusto di farlo, ed effettivamente sarebbe cosi non fosse solo che:E ti stiamo dicendo questo con cognizione di causa. Prova a scrivere su google la key “” troverai in terza posizione su google un video youtube con oltre 19500 visite, questo video.E’ bastato spingere il numero di visite utilizzando questo software on-line e portarlo alle 2000 visite che gia youtube lo aveva rivalutato e lo aveva posizionato in terza pagina. L’utilizzo del software è proseguito per qualche giorno e arrivati alle 5589 visite di cui, come diremo inanzi gia molte a questo punto, visite dirette, il video è balzato in prima pagina. A questo punto è scontato dirvi che le visite che il video riceveva erano in forte aumento, ed erano tutte visite pertinenti e provenienti dai motori di ricerca. Insomma, esperimento riuscito eanche!