I giochi di Spongebob il cartone animato

Quello di Spongebob è un cartone animato molto seguito dai bambini con fascia d’età dai 7 ai 12 anni. La più famosa spugna del mondo piace ai bambini per la sua ilarità e per la sua audacia in molte delle avventure che lo vedono come protagonista. Insieme a lui, sono diversi i personaggi che sono quasi sempre protagonisti negli episodi del cartone che è stato trasmesso per la prima volta in televisione in America nel 1999. Tra i personaggi più famosi il suo amico Patrick una stella marina con un fisico non molto allenato. A proposito di allenamento un personaggio con cui Spongebob ama allenarsi è Sandy, la sua amica con cui si cimenta in un Karate non perfetto. Il nome originale del cartone animato Spongebob, che nel 2005 è uscito anche con un film nelle sale cinematografiche italiane, è Spongebob SquarePants che tradotto in italiano significa Bob, la spugna con i pantaloni quadrati. Spongebob lavora al Krusty Krab, il più famoso fast food sottomarino ed il suo capo, mr Krabs, non è certamente il personaggio più simpatico. Oltre al cartone animato i bambini amano tanto giocare ai giochi di Spongebob online, giochini molto simpatici e divertenti che vanno dai semplici puzzle e disegni da colorare a giochi più complessi che i bambini adorano. Tra questi, l’allenamento di Karate con Spongebob e Sandy, con cui potete giocare gratuitamente su http://www.giochispongebob.net/karate.html
