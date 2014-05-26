Loading...

Annunci vendita pc online: scegliere il computer giusto

26/05/2014

Nell’era della tecnologia e di internet ormai quasi tutti possiedono un pc, che possono usare per motivi di lavoro, di studio o semplicemente di svago. In molte famiglie, soprattutto quando i figli crescono e frequentano le scuole medie, il computer è spesso un aiuto nello studio e quindi è un oggetto indispensabile, che comporta però ai genitori l’esborso di una discreta somma di denaro, che può essere minore se si decide di acquistarlo online. Annunci vendita pc online   Il costo di un personal computer è molto variabile e dipende soprattutto dalle sue caratteristiche tecniche e della marca. Ci sono numerosi siti che ospitano annunci di vendita di pc online dove è possibile acquistare il computer ideale a un prezzo molto più vantaggioso rispetto a quello che generalmente si pagherebbe all’interno dei negozi specializzati.

Come consultare un annuncio

Consultare un annuncio è molto semplice e permette di gestire tutta la trattativa di vendita comodamente via internet. All’interno dei vari siti sono presenti numerosi annunci che riassumono tutte le caratteristiche tecniche e funzionali dell’oggetto, il suo costo e le spese di spedizione del pacco. Quando si acquistano dei prodotti online è richiesto il pagamento con carta di credito o carta ricaricabile e il pacco contenente l’articolo viene spedito direttamente presso l’indirizzo fornito dall’acquirente. Il sito dove è stata effettuata la vendita declina ogni responsabilità su eventuali ritardi di spedizione dell’articolo, che sono a carico della ditta che gestisce le spedizioni. Quando si abita in un condominio formato da più edifici, è preferibile indicare anche la scala e il numero dell’interno dell’abitazione dove si desidera ricevere la consegna. Negli ultimi tempi però anche le vendite di pc tramite il web, nonostante permettano di risparmiare molto, sono diminuite, a causa soprattutto della crisi economica. La maggior parte delle famiglie italiane vive all’insegna del risparmio ed una spesa del genere può rappresentare un’enorme difficoltà. Ci sono alcuni siti dove è possibile permutare pc che sono in perfette condizioni e che soprattutto non hanno un prezzo predefinito. La permuta si caratterizza per lo scambio di beni e servizi, quindi è possibile trovare annunci di privati che desiderano scambiare il proprio computer magari con un elettrodomestico o una prestazione lavorativa. In questo modo è possibile ottenere quello che si desidera senza sentirsi in colpa di aver speso del denaro che sarebbe stato meglio risparmiare.  
