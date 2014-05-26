Annunci vendita pc online: scegliere il computer giusto
di Redazione
26/05/2014
Nell’era della tecnologia e di internet ormai quasi tutti possiedono un pc, che possono usare per motivi di lavoro, di studio o semplicemente di svago. In molte famiglie, soprattutto quando i figli crescono e frequentano le scuole medie, il computer è spesso un aiuto nello studio e quindi è un oggetto indispensabile, che comporta però ai genitori l’esborso di una discreta somma di denaro, che può essere minore se si decide di acquistarlo online. Il costo di un personal computer è molto variabile e dipende soprattutto dalle sue caratteristiche tecniche e della marca. Ci sono numerosi siti che ospitano annunci di vendita di pc online dove è possibile acquistare il computer ideale a un prezzo molto più vantaggioso rispetto a quello che generalmente si pagherebbe all’interno dei negozi specializzati.
Come consultare un annuncioConsultare un annuncio è molto semplice e permette di gestire tutta la trattativa di vendita comodamente via internet. All’interno dei vari siti sono presenti numerosi annunci che riassumono tutte le caratteristiche tecniche e funzionali dell’oggetto, il suo costo e le spese di spedizione del pacco. Quando si acquistano dei prodotti online è richiesto il pagamento con carta di credito o carta ricaricabile e il pacco contenente l’articolo viene spedito direttamente presso l’indirizzo fornito dall’acquirente. Il sito dove è stata effettuata la vendita declina ogni responsabilità su eventuali ritardi di spedizione dell’articolo, che sono a carico della ditta che gestisce le spedizioni. Quando si abita in un condominio formato da più edifici, è preferibile indicare anche la scala e il numero dell’interno dell’abitazione dove si desidera ricevere la consegna. Negli ultimi tempi però anche le vendite di pc tramite il web, nonostante permettano di risparmiare molto, sono diminuite, a causa soprattutto della crisi economica. La maggior parte delle famiglie italiane vive all’insegna del risparmio ed una spesa del genere può rappresentare un’enorme difficoltà. Ci sono alcuni siti dove è possibile permutare pc che sono in perfette condizioni e che soprattutto non hanno un prezzo predefinito. La permuta si caratterizza per lo scambio di beni e servizi, quindi è possibile trovare annunci di privati che desiderano scambiare il proprio computer magari con un elettrodomestico o una prestazione lavorativa. In questo modo è possibile ottenere quello che si desidera senza sentirsi in colpa di aver speso del denaro che sarebbe stato meglio risparmiare.
