I migliori Antivirus gratis

Per chi naviga in internet è fondamentale avere un antivirus, perché la possibilità di venire attaccati da un virus è reale, e spesso capita quando meno ce lo aspettiamo. Le mail sono una delle principali fonti di virus, soprattutto per chi è iscritto a molte newsletter, o riceve molte mail da amici o conoscenti di varia natura, che potrebbero venire utilizzati, loro malgrado, come emissari inconsapevoli di virus di varia natura: quando un virus si insedia nel vostro computer può impadronirsi del vostro browser di posta, ed inviare repliche di se stesso agli indirizzi presenti nella vostra rubrica. I destinatari delle mail infetta la apriranno, convinti che sia una lettera che proviene da un amico o conoscente. Oltre a questo metodo, i virus spesso provengono da siti web di dubbia natura, ma anche dai vari dispositivi hardware che connettiamo al nostro pc: ad esempio, possono essere presenti nella chiavetta USB del nostro collega; noi pensiamo di scaricare un documento dell’ufficio, e assieme a quello riceviamo anche un bel virus. Fondamentale è essere sempre pronti, e questo è possibile caricando sui nostri dispositivi, computer, smartphone, tablet, un antivirus, che si aggiorni automaticamente, in modo da avere le definizioni dei virus sempre aggiornate. Per gli utenti domestici non è necessario sborsare periodicamente dei soldi per avere un antivirus, ne esistono alcuni, validi e funzionali, che sono completamente gratuiti, perché sono a pagamento solo per le aziende. Tra i tanti antivirus, Avetix Antivirus è uno dei più nuovi e completi, la versione di prova è completamente gratuita, e permette di utilizzare le funzionalità più importanti, quelle necessarie per l’utente domestico; l’interfaccia è molto accattivante, e fondamentalmente semplice e intuitiva; direttamente dal sito di Avetix.com è possibile scaricare in pochi minuti il software, che si installa direttamente nel nostro pc, rendendolo immune dai virus più diffusi.

Ecco come Installare Avetix Antivirus: