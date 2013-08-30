Cos'è il Fax Virtuale
di Redazione
30/08/2013
Fino ad alcuni decenni orsono, quando si desiderava spedire un messaggio a qualcuno, era indispensabile utilizzare il fax, un grande apparecchio che leggeva il messaggio e lo spediva al destinatario, senza presentare alcun problema apparente quando funzionava in modo corretto. Le volte in cui, però, l’apparecchio si inceppava, oppure quando l’altra linea non era libera o le situazioni in cui finiva la carta e pertanto il destinatario poteva avere difficoltà a leggere il messaggio allegato, erano sempre più numerose e, pertanto, anche le compagnie informatiche hanno deciso di adeguarsi alle necessità dell’utenza. In un’epoca in cui si viaggia e si comunica sempre più in fretta, è opportuno dotarsi di un apparecchio che consenta di leggere, inviare e ricevere documenti in tempo reale. Una soluzione è rappresentata dal fax virtuale, un dispositivo che permette di effettuare tutte queste operazioni, consentendo inoltre all’utente che invita il messaggio di avere la completa sicurezza che il destinatario ha ricevuto il documento, dal momento che riceverà il tempo reale una mail di conferma dell’avvenuta spedizione sul proprio computer. Per potersi mantenere costantemente al passo con i tempi, è necessario dotarsi di strumenti e apparecchi che permettano di lavorare a un’ottima velocità, senza dover perdere tempo prezioso. Il fax virtuale rappresenta uno strumento molto importante e di cui un numero sempre più elevato di aziende e imprese si sta dotando, in quanto consente di ottimizzare le prestazioni e dimezzare i tempi, rispetto a quando si utilizzavano strumenti analogici. Passa anche tu, come molti altri italiani, all’era digitale e abbandona i tuoi vecchi e antiquati strumenti di comunicazione: il fax virtuale rappresenta la soluzione a tutti i tuoi problemi!
