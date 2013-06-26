Creare e promuovere un blog sullo studio all’estero con wordpress
di Redazione
26/06/2013
Creare un blog sul internet è possibile a costo zero con numerosi siti, il più famoso dei quali è wordpress. Con word press, è sufficiente effettuare la registrazione inserendo una propria password e utente, abbinati alla propria email, per iniziare. I consigli principali sono essenzialmente i seguenti - decidere l’argomento del blog, o anche se si tratta di un diario, dare un’impronta personale all’argomento di base del diario online, anche perché nella sua evoluzione potremmo aver bisogno di promuoverlo sul web proprio usando questo nome: niente nomi fantasiosi, o privi di legame con il contenuto, che non rendano possibile capire di cosa si parla il blog. Nella Scelta del nome pensate “suggerirei di leggere questo blog ai miei genitori, il mio capo, i miei amici?” “capirebbero di cosa si tratta?” Ad esempio per il blog http://studioallestero.wordpress.com/ il nome è Studioallestero in quanto tratta di novità e informazioni sullo studio all’estero in generale, per chi vuole laurearsi o fare un master all’estero, frequentare una vacanza studio, un corso di lingua, lavorare e studiare al tempo stesso. - scegliere una struttura: wordpress offre numerose strutture e temi gratuiti. Il consiglio è, se siete alla prima esperienza di scegliere una struttura semplice. Fare prima uno schema, con carta e penna se preferite, di cosa vi serve. Pubblicheremo post regolarmente? Per categorie diverse o in modo libero, come fosse un diario? Vogliamo delle pagine per argomento? Il tema e i colori devono essere professionali o spiritosi? L’importante è privilegiare la leggibilità. I lettori devono poter trovare articoli nuovi e vecchi, distinguere i titoli dal testo, e non essere confusi dai troppi colori. Sono presenti anche temi a pagamento, a costi molto bassi, a partire dai 30 euro l’anno o per sempre, che permettono modifiche più approfondite di colori e struttura, rispetto ai temi gratuiti. In questo caso, per il nostro blog studioallestero su wordpress è stato scelto un tema a pagamento ma a costo molto basso. - impostare la struttura, creando le pagine di base, e verificare come sia il risultato, magari facendolo vedere a degli amici, anche con interessi, lavoro e titolo di studio molto diversi tra loro Infatti, non sapete che tipo di lettore avrete ed è importante essere leggibili per più persone. E voi cosa ne pensate del blog http://studioallestero.wordpress.com/ ? Avete creato un blog e avete altri consigli da condividere? Potete scriverci o commentare qui sotto.
Articolo Precedente
Cos'è il Fax Virtuale
Articolo Successivo
Cellulari e smartphone, caratteristiche e prezzi
Redazione