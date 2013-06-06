Cellulari e smartphone, caratteristiche e prezzi

Ne è ormai passata di acqua sotto i ponti da quando possedere un telefono cellulare significava avere un dispositivo in grado esclusivamente di telefonare e ricevere telefonate. Ormai il vecchio cellulare, quello con antenna, pochi colori e così grande da non entrare nelle tasche dei jeans, è solo un ricordo. L'evoluzione della tecnologia applicata ai telefoni portatili ha fatto passi da gigante. Se solo pochi anni fa avere un cellulare di piccole dimensioni significava, nella maggior parte dei casi, possedere un piccolo gioiello, in tempi recenti la notevole quantità di applicazioni che richiedono uno schermo più ampio, ha fatto sì che i telefoni tornassero ad essere più grandi. Un passo indietro? No di certo. Il telefono di nuova generazione ha sì uno schermo più largo, ma è sottile e leggerissimo. È evidente a tutti che non si tratta soltanto di cambiamenti estetici. I nuovi telefonini hanno più funzionalità, miglior resa e ottima grafica. Inoltre non occorre spendere un patrimonio per avere un cellulare che ci permetta non solo di chiamare e mandare messaggi, ma anche di ascoltare la musica, collegarci a internet e scattare fotografie. L'avanguardia del mondo dei telefoni portatili è il cosiddetto smartphone, un termine traducibile con l'espressione "telefonino intelligente". Più che un semplice cellulare, lo smartphone è un vero e proprio computer dotato di vasta memoria, interfaccia touchscreen, processori e sistemi operativi di ultima generazione. I prezzi dei cellulari variano, naturalmente, a seconda delle funzionalità e del marchio. Se avete bisogno di un telefono mobile che vi permetta esclusivamente di essere rintracciati fuori casa, allora potrete acquistarne uno a poche decine di euro. Se invece per voi il cellulare è un modo per collegarvi al mondo virtuale, guardare video, ascoltare musica e scattare fotografie di alta qualità, optate per uno smartphone. Le differenze tra i diversi smartphone riguardano innanzitutto il sistema operativo. Scegliete un iPhone se volete testate le potenzialità di iOS, oppure un Samsung se preferite Android. Il costo del telefono sarà certamente più alto (siamo nell'ordine delle centinaia di euro) ma potrete avere tra le mani un vero gioiello che riassume in sé le caratteristiche di un telefono, di una macchina fotografica e di un computer. Tutto su palmo di mano.