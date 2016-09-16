Facebook Live dirette da desktop anche attraverso supporti esterni
''Stiamo iniziando a dare la possibilità agli utenti di trasmettere dal vivo su Facebook dai loro pc desktop o laptop'', queste le parole del portavoce del più grande social network della rete ad AdWeek. Una conferma che arriva a confermare le intenzioni di Mark Zuckerberg per quanto riguarda l'esperienza "live" degli utenti di Facebook, evidentemente anche la possibilità di collegare apparecchiature professionali esterne ad un computer desktop e dunque anche riprese, non solo amatoriali, ma anche di altissimo livello. Da un po' di tempo infatti, gli utenti Facebook avranno notato la possibilità di seguire collegamenti con video in diretta di un amico o anche di un personaggio famoso. Facebook Live ha preso piede e lo stesso Zuckerberg sta pensando bene di dare la possibilità a tutti di sfruttare a pieno le potenzialità delle dirette sul proprio social network, con “possibilità” si intendono non solo i dispositivi mobili ma anche attraverso il proprio pc desktop e attraverso qualsiasi browser noi utilizziamo. Ecco che il social network per eccellenza si doterà dell’opzione “Live Video” che apparirà sul nostro “stato” per darci la possibilità di colloquiare in diretta con i nostri amici, parenti e perché no, magari, con i nostri “fan”, se ne avete. C’è da dire che Facebook e il caro Zuckerberg, dovranno scontrarsi con la forza di Twitch ad esempio e della piattaforma di condivisione video per eccellenza, Youtube, ma nonostante la strada sia davvero ardua, l’idea potrebbe essere vincente. Già da tempo il buon caro Zuckerberg era attratto dalla possibilità di creare una sorta di piattaforma streaming, visto che oggi qualsiasi tipo di trasmissione sembra andare in quella direzione, con l’opzione Live Video di Facebook, potrebbe così svilupparsi un’ulteriore possibilità per tutti gli utenti della rete. Non tutte le opzioni e gli aggiornamenti di Facebook sono piaciuti agli utenti, sta di fatto che Zuckerberg, che come sempre ci vede lungo, è riuscito anche a strappare un accordo con Blizzard Enterteinment per le dirette live dei giochi della software house, direttamente dal proprio pc. Per quanto riguarda l’opzione, questa apparirà, come sempre, in modo graduale e non a tutti gli utenti.
