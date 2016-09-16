Tiangong-2, la Cina lancia la sua seconda stazione spaziale
di Redazione
E’ partita dalla base di lancio di Jiuquan, nel deserto dei Gobi, Mongolia Interna, la seconda stazione spaziale cinese: Tiangong-2. A lanciare il modulo il vettore Long March-2F. Tiangong-2 resterà in orbita due anni e a metà di ottobre 2016 sarà raggiunto da due astronauti che resteranno nella stazione orbitante 33 giorni. Questa, per i cinesi, è la più lunga permanenza nello spazio mai realizzata fino a ora. Tiangong-2, che a differenza della Stazione Spaziale Internazionale non si può ampliare, si posizionerà ad una quota di circa 380 chilometri, più o meno la stessa della SSI. La stazione spaziale è un laboratorio di circa 8 tonnellate chiamato a realizzare molti più obiettivi scientifici della Tiangong-1. A questo secondo laboratorio cinese dovrebbe assomigliare molto la futura Tiangong 3, il primo modulo, e modulo principale, della stazione spaziale cinese che è descritta nella fase 3 del programma il cui lancio è previsto nel 2022. A bordo della stazione spaziale Tiangong-2 c’è l'orologio più preciso del mondo, il Cold Atomic Clock in Space (Cacs), realizzato da un team di scienziati di Shanghai. L’orologio perde un solo secondo nell'arco di un miliardo di anni. In più il laboratorio della fase due del programma spaziale cinese, è equipaggiato di una seconda porta per l'attracco, di un braccio robotico di 10 metri e di un microsatellite, il Banxing 2. A quest’ultimo è affidato l’incarico di scattare fotografie del laboratorio in orbita e durante le manovre di attracco dei veicoli che lo raggiungeranno.
