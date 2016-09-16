Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Via Lattea, la prima mappa in 3D rivela che è enorme

Redazione Avatar

di Redazione

16/09/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La Via Lattea è enorme, lo rivela la prima mappa in 3D. La nostra galassia è più grande di quanto possiamo immaginare: in essa sono presenti  1.142 milioni di stelle. E’ possibile una precisione così millimetrica? Pare di sì visto che alla European Space Agency ci sono riusciti. Grazie al lavoro svolto dal satellite Gaia, i cervelloni del’ESA sono riusciti a realizzare la più precisa mappa della Via Lattea di sempre. Ricordiamo che il satellite Gaia è stato  lanciato in orbita nel 2013 per registrare quanti più dati possibili dell’universo in cui è immersa la Terra. Gaia ha svolto il suo lavoro alla grande, i risultati della sua indagine sono stati sorprendenti. Il satellite ha rilevato un numero di stelle venti molte maggiore di  quelle individuate dal satellite Hipparcos tra il 1989 e il 1992. L’Esa all’epoca, infatti, riuscì a contare "solo" 400, milioni di stelle. L’ideatore della ricerca, lo scienziato Timo Prusti, ha spiegato: "La bellissima mappa che abbiamo pubblicato in queste ore mostra la densità delle stelle, misurata dal satellite Gaia percorrendo tutto il cielo". "Nonostante i dati finora elaborati siano preliminari, vogliamo renderli subito disponibili alla comunità astronomica per far sì che siano utilizzati immediatamente". All’operazione hanno partecipato anche 70 scienziati italiani dell’Inaf e dell’Asi. Italiana anche la spedizione del satellite che è stata finanziata anche dalla Leonardo-Finmeccanica. In più, i dati raccolti da Gaia è archiviata a Torino nel Centro Altec, ed elaborata a Roma nell'ASi Science Data Center.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook Live dirette da desktop anche attraverso supporti esterni

Articolo Successivo

Marconi, il supercomputer italiano che si occupa di fusione nucleare

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

27/09/2022

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

22/09/2022