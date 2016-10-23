Home News Ektra lo smartphone per le foto, il ritorno di Kodak

Ektra lo smartphone per le foto, il ritorno di Kodak

di Redazione 23/10/2016

Pronto al lancio Kodak Ektra, lo smartphone che segna il ritorno sul mercato della nota azienda americana. Kodak Ektra sarà uno smartphone che piacerà molto agli amanti della fotografia. Si tratta di un dispositivo Android di fascia media realizzato in Cina e progettato dal britannico Bullit, che già produce smartphone per i noti brand Cat, JCB e Land Rover. Kodak Ektra non è il primo dispositivo dell’azienda che già ha lanciato circa un anno fa a Las Vegas IM5, un device mai arrivato nel Belpaese. Ektra, invece, avrà un lancio e una distribuzione diversa. Kodak punta molto su questo smartphone che ricorda nel design realizzato in similpelle e metallo, l’omonima macchina fotografica Kodak del 1941. Ovviamente, trattandosi di Kodak, è normale che in questo smartphone la sezione fotografica sia stata curata in modo particolare. Infatti, troviamo un sensore posteriore da 21 Megapixel con stabilizzatore a 6 assi, l’app Snapseed di Google preinstallata per ritoccare ed elaborare le immagini, e persino un’app Camera pensata da Kodak. L’app permette regolazioni manuali complesse e molti effetti speciali, fra questi, la simulazione della profondità. Con Ektra sarà possibile anche registrare video in 4K. Per il resto il dispositivo è dotato di una fotocamera anteriore da 13 Megapixel, un processore MediaTek HELIO X-20 2.3 Ghz deca-core con 3GB RAM e 32GB di memoria espandibile perché è previsto anche uno slot MicroSD. Il display è da 5 pollici Full HD, 1920x1080, 441ppi, con Gorilla Glass. La batteria è da 3000 mAh, non è rimovibile ma supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow.

