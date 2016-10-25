Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Apple, arriva un Macbook completamente nero?

Redazione Avatar

di Redazione

25/10/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Attenzione, davvero arriva da Apple il Macbook completamente nero? Il 27 ottobre Apple presenterà la sua nuova gamma dei Mac, un evento ormai attesissimo da qualche tempo. Ci saranno ovviamente anche i nuovi Macbook. Le notizie su questi nuovi device si accavallano l’una sull’altra, e non è facile districarsi nella giungla delle dicerie. Ma ce n’è una particolarmente originale, e se volete anche curiosa. Un notebook completamente nero, proprio come l’iPhone 7. Non è una scelta completamente nuova per la casa di Cupertino, ma poi l’opzione estetica non aveva avuto successo. Così Apple ha cambiato strategia cromatica, e ha virato decisamente verso il bianco, per poi dirigersi in direzione dell’acciaio satinato. Probabilmente il colore sarà quindi un nero lucido o opaco. Ma la novità non sarà solo questa, dal momento che potrebbe essere presente anche il sistema di rilevazione digitale, il cosiddetto Touch Id. Comunque adesso prepariamoci, rumors a parte, all’evento del 27 ottobre, che per l’occasione prenderà il nome di Hello Again. Hello Again è una famosa frase utilizzata dallo stesso Steve Jobs in occasione della presentazione del primo Mac Book Air nel 2010. Ciao di nuovo, quindi, con i prodotti di qualità Apple, che restano sempre quanto di meglio ci sia sul mercato.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iPhone 7, i modem Intel rallentano la connessione

Articolo Successivo

Ektra lo smartphone per le foto, il ritorno di Kodak

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per scegliere il processore per pc gaming

Consigli per scegliere il processore per pc gaming

27/09/2021

Sony: Ecco le cuffie con archetto da collo

Sony: Ecco le cuffie con archetto da collo

13/07/2021

Intel pubblica una serie di video per spiegare una CPU

Intel pubblica una serie di video per spiegare una CPU

12/04/2021