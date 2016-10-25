Home Hardware Apple, arriva un Macbook completamente nero?

Apple, arriva un Macbook completamente nero?

di Redazione 25/10/2016

Attenzione, davvero arriva da Apple il Macbook completamente nero? Il 27 ottobre Apple presenterà la sua nuova gamma dei Mac, un evento ormai attesissimo da qualche tempo. Ci saranno ovviamente anche i nuovi Macbook. Le notizie su questi nuovi device si accavallano l’una sull’altra, e non è facile districarsi nella giungla delle dicerie. Ma ce n’è una particolarmente originale, e se volete anche curiosa. Un notebook completamente nero, proprio come l’iPhone 7. Non è una scelta completamente nuova per la casa di Cupertino, ma poi l’opzione estetica non aveva avuto successo. Così Apple ha cambiato strategia cromatica, e ha virato decisamente verso il bianco, per poi dirigersi in direzione dell’acciaio satinato. Probabilmente il colore sarà quindi un nero lucido o opaco. Ma la novità non sarà solo questa, dal momento che potrebbe essere presente anche il sistema di rilevazione digitale, il cosiddetto Touch Id. Comunque adesso prepariamoci, rumors a parte, all’evento del 27 ottobre, che per l’occasione prenderà il nome di Hello Again. Hello Again è una famosa frase utilizzata dallo stesso Steve Jobs in occasione della presentazione del primo Mac Book Air nel 2010. Ciao di nuovo, quindi, con i prodotti di qualità Apple, che restano sempre quanto di meglio ci sia sul mercato.

