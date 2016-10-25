Home Smartphone e Tablet iPhone 7, i modem Intel rallentano la connessione

iPhone 7, i modem Intel rallentano la connessione

di Redazione 25/10/2016

Cellular Insights ha fatto una ricerca i cui risultati sono impietosi per iPhone 7 di Apple: i dispositivi dotati di modem Intel abbassano le prestazioni delle connessioni wireless. I britannici che hanno acquistato l’ultimo arrivato di casa Apple, hanno avuto un’amara sorpresa: gli iPhone 7 che adottato un modem Intel hanno una connessine inferiore rispetto ai telefoni che adottano hardware Qualcomm. Ma la beffa diventa doppia per i cugini inglesi se si pensa che fra i device più veloci (ossia quelli non dotati di modem Intel), ci siano anche gli iPhone 7 destinati al mercato cinese, giapponese e statunitense. E così Apple, che in fatto di strategia di marketing non è mai stato seconda a nessuno, stavolta affidandosi all’Europa per il suo modem, ha toppato alla grande. A Cupertino hanno pensato di diversificare le forniture per allacciare nuovi rapporti commerciali. E l’idea in sé, almeno dal punto di vista teorico, era vincente ma, nel concreto, è stata un po’ un fallimento. E così, dopo diverse lamentele degli utenti, la società di analisi Cellular Insghits ha testato diversi iPhone 7. I risultati hanno dimostrato che la velocità e la potenza della LTE all’interno di condizioni ambientali ottimali è uguali per tutti gli iPhone 7 (sia quelli con modem Intel, sia quelli con Qualcomm). I problemi iniziano quando non ci si trova nelle condizioni ottimali dei laboratori di sperimentazione. Fuori da questi, ossia negli ambienti comuni, il segnale del modem Intel comincia a farsi debole per vari motivi. Perché capita questo? Probabilmente perché le reti europee si allineano su standard precisi, diversi da quelli oltreoceano.

