Huawei Honor 5C, lo smartphone low cost per tutti

di Redazione 23/10/2016

Huawei Honor 5C è uno smartphone che costa poco e accontenta tutti. Huawei continua a mietere successi grazie anche a Honor, marchio di sua proprietà che incontra sempre più il favore del pubblico. Indubbiamente i telefoni del colosso cinese, anche se di fascia media, offrono ottime prestazioni. Una conferma ce la da Honor 5C che riesce a soddisfare le esigenze di chi è un social dipendente, e di chi vuole solo un telefono affidabile e, perché no, anche bello da vedere. Honor, infatti, cambia leggermente il design rispetto ai modelli precedenti rispetto ai quali è più piccolo. Le sue misure sono 147.1 x 73.8 x 8.3 mm per 156 g di peso, ha una back cover metallica non removibile con una cornice di plastica che è integrata così bene da non far notare la differenza di materiali. Il display è uguale a quello dello smartphone Huawei P9 lite e misura 5.2 pollici, mentre la risoluzione è FULL HD e la densità è da 424 PPI. Una risoluzione che, come si può notare, è molto più alta rispetto a Honor 5X. Huawei Honor 5c è uno smartphone Android 6.0 e ha un modulo LTE 4Gche permette un trasferimento dati e una navigazione in Internet davvero eccellente. Degna di nota anche la fotocamera da 13 megapixel che permette a Honor 5c di scattare foto con una risoluzione di 4208x3120 pixel e di registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920x1080 pixel. Chipset Huawei HiSilicon Kirin 650 Cortex-A53, processore Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53, 2GB di RAM e 16GB di memoria integrata, batteria da 3000 mAh, sono tutte caratteristiche che fanno di Honor 5C un dispositivo performante e competitivo. Uno smartphone quello di Huawei che non teme confronti nemmeno nel prezzo: nelle colorazioni Grey e Gold, si trova nei migliori store a un costo compreso tra i 180 e i 200 euro.

