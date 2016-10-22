Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Apple: dopo Galaxy Note 7, va in fumo anche iPhone 7

Redazione Avatar

di Redazione

22/10/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Dopo il Galaxy Note 7 di Samsung, va in fumo anche iPhone 7 di Apple: che sia il numero 7 a portare sfortuna? Scherzi a parte, dall’Australia arrivano notizie di un iPhone 7 che va a fuoco. Il testimone, e la vittima, dell'accaduto è un istruttore australiano di surf. Non ci sono stati feriti e nemmeno danni, ma dalla foto si vede chiaramente che quello che va a fuoco non è il Galaxy Note 7. Ad andare  in fiamme è stato lo smartphone dell’istruttore Mat Jones, il quale testimonia che quanto è accaduto il “fattaccio”, il telefono era all’interno della sua auto poggiato sul sedile sotto un pantalone. A un certo punto, l’abitacolo, senza che ci fosse nessuno all’interno dell’autovettura, si è riempito di fumo. Perché è andato a fuoco anche iPhone 7? Ancora non si sa. Secondo The Next Web potrebbe essere sempre colpa delle batterie al litio che, per quanto sicure, possano esplodere se si surriscaldano o si sottopongono a qualche stress di troppo. Stabilire la causa dell’esplosione del dispositivo di Apple, in questo caso particolare, unico per quanto si sappia al momento, non è cosa facile. Apple sta indagando sull’accaduto e si spera che, prima o poi, rilasci un comunicato ufficiale in merito.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Huawei Honor 5C, lo smartphone low cost per tutti

Articolo Successivo

Tesla, guida autonoma per tutte le auto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un evento, consigli pratici per una riuscita perfetta

Come organizzare un evento, consigli pratici per una riuscita perfetta

19/09/2025

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Il boom di editor grafici di foto e video

Il boom di editor grafici di foto e video

04/05/2023