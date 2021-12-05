Ecco i modelli Xiaomi con aggiornamento Android 12

L'aggiornamento ad Android 12 continua a essere rilasciato, anche alcuni modelli Redmi e Xiaomi lo hanno ricevuto.

Secondo Xiaomiui, da dove arrivano tantissime esclusive, vari telefoni Xiaomi e Redmi hanno iniziato a ricevere MIUI 12.5 con Android 12.

Nonostante la MIUI 13 non sia ancora stata presentata, con il rilascio di Android 12 i possessori di questi smartphone hanno già ricevuto molte novità. I modelli Redmi e Xiaomi sembrano soddisfare gli utenti quest'anno in termini di aggiornamento.

La modalità di controllo con una sola mano presente nelle versioni precedenti di MIUI è stata rimossa in MIUI 8. Tuttavia, con il rilascio di Android 12, è stato nuovamente aggiunto alla MIUI. Quando si fa scorrere il pannello verso il basso, lo schermo si dimezza, facilitando l'uso con una sola mano.

La funzione Extra Dimming scurisce i colori brillanti sullo schermo e protegge i tuoi occhi quando usi lo smartphone al buio. In Android 12, questa funzione è implementata in modo nativo.

Ecco perché Xiaomi lo ha aggiunto al suo software di interfaccia. Aggiunta nuova animazione per aprire le app, nuovo widget di contenuti, notifiche migliorate, carattere più grande per l'ora nella barra di stato, nuovo formato della data per risparmiare spazio.

Modelli che ricevono Android 12 Beta basati su MIUI 12.5

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Civic

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Redmi Note 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mix 4

Xiaomi dovrebbe seguire una serie di politiche di innovazione senza problemi con i nuovi aggiornamenti.

