Spider-Man entra a far parte dell'universo Fortnite?

Sebbene Fortnite non abbia rilasciato il trailer per la nuova stagione, sarebbe trapelata la figura di Spiderman.

Fortnite, il trailer dell'Episodio 3 Stagione 1 è trapelato. Questo, a sua volta, ha rivelato nuovi personaggi, una nuova isola e altro ancora.

Tra le novità c'era il costume di Spider-Man. Il trailer, apparso, è stato accidentalmente condiviso pubblicamente su un canale ufficiale di Fortnite.

Il video del trailer dà un'idea di ciò che i giocatori possono aspettarsi nel nuovo episodio. C'è una stretta relazione tra Epic e Marvel.

E' stato possibile aggiungere l'outfit di Spider-Man. Recenti leaker hanno affermato che il personaggio di Spider-Man apparirà già nella prossima stagione.

Accanto alle descrizioni dei personaggi ci sono gli effetti meteorologici, un'enorme nuova mappa, una meccanica che fa scivolare i personaggi e una fisica ricostruita che fa cadere gli alberi quando vengono tagliati.

Fortnite ha rilasciato la descrizione della nuova stagione, affermando:

L'isola che conosci si è capovolta!

Benvenuto nel Capitolo 3, dove troverai nuovi posti da esplorare e modi precedentemente sconosciuti per vivere Fortnite. Inizia a guadagnare Battle Pass XP oltre Battle Royale. Gioca e sali di livello a tuo piacimento per sbloccare gli abiti del pass di battaglia, incluso Spider-Man.



Anche le nuove funzionalità sono in attesa di essere scoperte. Muoviti più velocemente sulla mappa ed evita i nemici con la nuova meccanica di scorrimento. Puoi persino creare campi in cui tu e la tua squadra potete curarvi e conservare oggetti tra una partita e l'altra. Inoltre, sono state aggiunte nuove armi e oggetti a Fortnite per aiutarti a guadagnare la Victory Royale e la prestigiosa Victory Crown. Continua a vincere.



Oltre a queste caratteristiche, l'isola è stata completamente rinnovata. Seven and the Spider-Man Quarter – Esplora la casa segreta del Daily Bugle, il Santuario e altri luoghi. Ricorda, tutto può succedere a causa delle nuove condizioni meteorologiche. Che cosa state aspettando? Passa al capitolo 3 e scopri un'isola nuova di zecca. Quello che troverai lì è sconosciuto.