Spartacus: Il progetto Sony contro Xbox Game Pass

Le indiscrezioni trapelate in rete, coadiuvate da una fonte autorevole come Bloomberg, hanno rivelato che Sony si sta preparando a creare una piattaforma simile a Xbox Game Pass.

Mentre il nuovo sistema di abbonamento era chiamato in codice Spartacus, è stato affermato che i possessori di PlayStation sarebbero stati in grado di giocare sia ai giochi attuali che a quelli classici.

Fonti che spiegano che questa piattaforma può essere utilizzata da persone con console PlayStation 4 e PlayStation 5, hanno affermato che questa piattaforma sarà rilasciata nella primavera del prossimo anno.

Si afferma che questa piattaforma, il cui nome ufficiale non è ancora stato annunciato, riunirà piattaforme chiamate PlayStation Plus e PlayStation Now.

PlayStation Plus, attualmente in uso, è una piattaforma in cui è possibile scaricare giochi gratuiti su Internet e consente di giocare a giochi multiplayer, mentre PlayStation Now consente agli utenti di giocare a vecchi giochi.

I funzionari hanno annunciato che Sony continuerà a utilizzare PlayStationNow, ma hanno deciso di interrompere gradualmente PlayStation Plus.

C'è da notare che i giochi PS1, PS2, PS3 e PSP possono essere utilizzati su questa nuova piattaforma. Sony, che negli ultimi anni ha sorpassato Xbox soprattutto in termini di vendite, è invece rimasta indietro rispetto a Microsoft in termini di abbonamento.