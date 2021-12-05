Spartacus: Il progetto Sony contro Xbox Game Pass
di Redazione
05/12/2021
Le indiscrezioni trapelate in rete, coadiuvate da una fonte autorevole come Bloomberg, hanno rivelato che Sony si sta preparando a creare una piattaforma simile a Xbox Game Pass.
Mentre il nuovo sistema di abbonamento era chiamato in codice Spartacus, è stato affermato che i possessori di PlayStation sarebbero stati in grado di giocare sia ai giochi attuali che a quelli classici.
Fonti che spiegano che questa piattaforma può essere utilizzata da persone con console PlayStation 4 e PlayStation 5, hanno affermato che questa piattaforma sarà rilasciata nella primavera del prossimo anno.
Si afferma che questa piattaforma, il cui nome ufficiale non è ancora stato annunciato, riunirà piattaforme chiamate PlayStation Plus e PlayStation Now.
PlayStation Plus, attualmente in uso, è una piattaforma in cui è possibile scaricare giochi gratuiti su Internet e consente di giocare a giochi multiplayer, mentre PlayStation Now consente agli utenti di giocare a vecchi giochi.
I funzionari hanno annunciato che Sony continuerà a utilizzare PlayStationNow, ma hanno deciso di interrompere gradualmente PlayStation Plus.
C'è da notare che i giochi PS1, PS2, PS3 e PSP possono essere utilizzati su questa nuova piattaforma. Sony, che negli ultimi anni ha sorpassato Xbox soprattutto in termini di vendite, è invece rimasta indietro rispetto a Microsoft in termini di abbonamento.
