Atalanta Villarreal live streaming, dove puoi vederla

I nerazzurri hanno raggiunto questo impegno dopo aver pareggiato 3-3 con lo Young Boys in una bella trasferta, e sono riusciti a vincere solo in una delle cinque presenze nel girone.

I ragazzi guidati da Gianpiero Gasperini sono al 3° posto, con 6 punti, uno dietro al Villarreal.

Mentre dall'altra parte, il "Sottomarino Giallo" è caduto 2-0 contro il Manchester United in casa, la seconda sconfitta contro lo stesso rivale in questo torneo.

Gian Piero Gasperini dovrà far fronte due perdite cruciali per la sua Atalanta nell'undici titolare, giocatori che sono stati fuori dal campo per molto tempo come Hans Hateboer (è appena entrato in allenamento), Robin Gosens e Matteo Lovatto.

Muriel, invece, potrebbe essere pronto già dal primo minuto, ovviamente con la certezza del connazionale Zapata, Ruslan Malinovskyi e Josip Iličić.

Per quanto riguarda la squadra di Unai Emery, all'orizzonte si profilano due rientri, in questo senso tornano il goleador Gerard Moreno e l'esterno Arnaut Danjuma. Entrambi erano assenti per infortunio.

La partita sarà visibile live streaming sul servizio Amazon Prime Video e su Infinity+.

foto@Wikimedia