WhatsApp: Se fai uno screenshot l'altro utente è informato

08/12/2021

Una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate è certamente ancora WhatsApp, sia tramite messaggi, note vocali, video, videochiamate , le opzioni per tenersi in contatto con persone che si trovano in qualsiasi parte del mondo sono tante.

Un altro vantaggio di questa piattaforma è che viene costantemente aggiornata, presentando nuovi strumenti e funzioni che semplificano la vita agli utenti.

Una delle indiscrezioni circolate su internet nei giorni scorsi è che WhatsApp prepari una novità per gli screenshot.

Finora né Meta, né WhatsApp, né WABeta Info hanno confermato queste informazioni, ma in tal caso, lo scopo della terza spunta di controllo nell'applicazione avrebbe la funzione di informare gli utenti che l'altra persona che è nella conversazione ha fatto uno screenshot della chat.

In questo modo, se una persona fa uno screenshot della chat, apparirà automaticamente un terzo segno di spunta, che indica che uno dei partecipanti ha fatto uno screenshot della conversazione.

Secondo le informazioni disponibili, lo scopo di questo terzo segno di spunta sarebbe quello di aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti, nonché prevenire il furto di documenti o contenuti multimediali.

