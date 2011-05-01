Iniziamo con il dire che un CMS (content management system) è uno "strumento" che permette a chi vuole costruire un sito web di programmarlo senza dover conoscere linguaggi di programmazione.

Drupal è scritto in PHP ed è distribuito sotto licenza GNU GPL. Offre un' interfaccia di amministrazione con cui è possibile modificare ogni aspetto del sito web, come molti cms poi, ha una vasta raccolta di moduli e template disponibili per personalizzarlo al massimo.

Requisiti :



-Web server per ospitare il sito

-Server con supporto Php almeno dalla versione 4.3.3

-Database supportato da Php (MySQL)



