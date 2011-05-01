Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Drupal 7

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Iniziamo con il dire che un CMS (content management system) è uno "strumento" che permette a chi vuole costruire un sito web di programmarlo senza dover conoscere linguaggi di programmazione.
Drupal è scritto in PHP ed è distribuito sotto licenza GNU GPL. Offre un' interfaccia di amministrazione con cui è possibile modificare ogni aspetto del sito web, come molti cms poi, ha una vasta raccolta di moduli e template disponibili per personalizzarlo al massimo.
Requisiti :

-Web server per ospitare il sito
-Server con supporto Php almeno dalla versione 4.3.3
-Database supportato da Php (MySQL)

Download : Qua

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Joomla 1.6.3

Articolo Successivo

Nero 10.0.13100

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022