Drupal 7
di Redazione
01/05/2011
Iniziamo con il dire che un CMS (content management system) è uno "strumento" che permette a chi vuole costruire un sito web di programmarlo senza dover conoscere linguaggi di programmazione.
Drupal è scritto in PHP ed è distribuito sotto licenza GNU GPL. Offre un' interfaccia di amministrazione con cui è possibile modificare ogni aspetto del sito web, come molti cms poi, ha una vasta raccolta di moduli e template disponibili per personalizzarlo al massimo.
Requisiti :
-Web server per ospitare il sito
-Server con supporto Php almeno dalla versione 4.3.3
-Database supportato da Php (MySQL)
Download : Qua
Redazione