Joomla 1.6.3

Joomla è un CMS molto funzionale e flessibile, anche questo ha una vasta libreria di moduli e template disponibili per personalizzarlo al meglio. Anche questo sito è realizzato in Joomla, precisamente la versione 1.6.3.

Molti utenti continuano ad usare la vecchia versione, 1.5.23, perchè essendo più "vecchia" ha più moduli e template disponibili. Consiglio a chi ha bisogno di personalizzare il proprio sito di usare appunto la 1.5 aggiornata.

Anche questo Cms presenta un' interfaccia amministratore con cui è possibile gestire pienamente il sito web.



Download 1.6.3 : Qua

Download 1.5.23 : Qua



