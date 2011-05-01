Loading...

Joomla 1.6.3

01/05/2011

Joomla è un CMS molto funzionale e flessibile, anche questo ha una vasta libreria di moduli e template disponibili per personalizzarlo al meglio. Anche questo sito è realizzato in Joomla, precisamente la versione 1.6.3.
Molti utenti continuano ad usare la vecchia versione, 1.5.23, perchè essendo più "vecchia" ha più moduli e template disponibili. Consiglio a chi ha bisogno di personalizzare il proprio sito di usare appunto la 1.5 aggiornata.
Anche questo Cms presenta un' interfaccia amministratore con cui è possibile gestire pienamente il sito web.

Download 1.6.3 : Qua
Download 1.5.23 : Qua

