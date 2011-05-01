Nero 10.0.13100
Nero Multimedia Suite è una suite di programmi, tra cui il famoso software di masterizzazione Nero Burning ROM.
La suite Nero Multimedia Suite è il successore del famoso programma di masterizzazione ed include tutti i programmi successivamente sviluppati attorno a questo software. La suite è a pagamento.
Caratteristiche :
- Masterizzazione CD e DVD
- Conversione file audio e video
- Creazione missaggi audio
- Creazione album fotografici
- montaggi video
- Condivisione contenuti su dispositivi portatili
- Accesso ai propri file multimediali mediante telecomando
- registrazione file audio
- Guardare video
- guradare la tv tramite apparecchio apposito
- conversione da nastro a cd tramite apparecchio apposito
- conversione da lp a cd tramite apparecchio apposito
