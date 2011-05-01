Loading...

Nero 10.0.13100

01/05/2011

Nero Multimedia Suite è una suite di programmi, tra cui il famoso software di masterizzazione Nero Burning ROM.

La suite Nero Multimedia Suite è il successore del famoso programma di masterizzazione ed include tutti i programmi successivamente sviluppati attorno a questo software. La suite è a pagamento.

Caratteristiche :

  • Masterizzazione CD e DVD
  • Conversione file audio e video
  • Creazione missaggi audio
  • Creazione album fotografici
  • montaggi video
  • Condivisione contenuti su dispositivi portatili
  • Accesso ai propri file multimediali mediante telecomando
  • registrazione file audio
  • Guardare video
  • guradare la tv tramite apparecchio apposito
  • conversione da nastro a cd tramite apparecchio apposito
  • conversione da lp a cd tramite apparecchio apposito

Download : Qua

