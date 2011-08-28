Loading...

Drops: nuovo archivio online

28/08/2011

Drops è un servizio online che ci permette di caricare e condividere file con chi vogliamo. Funziona con un sistema drag and drop quindi davvero molto carino, basta infatti spostare il file sull'icona del programma e questo verrà caricato. Per funzionare richiedere una registrazione gratuita sul sito e Adobe Air installato nel pc. Non pone limiti di spazio negli upload e supporta moltissimi formati.
