Drops: nuovo archivio online
di Redazione
28/08/2011
Drops è un servizio online che ci permette di caricare e condividere file con chi vogliamo. Funziona con un sistema drag and drop quindi davvero molto carino, basta infatti spostare il file sull'icona del programma e questo verrà caricato. Per funzionare richiedere una registrazione gratuita sul sito e Adobe Air installato nel pc. Non pone limiti di spazio negli upload e supporta moltissimi formati.
Articolo Precedente
Come leggere i feed-RSS
Articolo Successivo
Creare progetti con Adobe Project ROME
Redazione