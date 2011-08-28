Loading...

Creare progetti con Adobe Project ROME

28/08/2011

Project ROME di Adobe è un servizio gratuito per creare e pubblicare lavori grafici e digitali direttamente dal pc. Si tratta di una web app, quindi non serve installarla in quanto si avvia dal browser, ma richiede Adobe Air installato. Volendo però c'è anche la versione desktop. Sono presenti moltissimi strumenti grafici avanzati per creare volantini, presentazioni, siti web, brochure e molto altro ancora, utilizzando audio, video, testi e immagini.
Drops: nuovo archivio online

Wayland test su Ubuntu 11.10

