Come leggere i feed-RSS

Redazione Avatar

di Redazione

28/08/2011

Redefine Desktop è un applicativo per leggere i feed RSS dal desktop. Quello che lo contraddistingue dagli altri è l'interfaccia, molto carina in stile magazine. Permette di suddividere gli articoli in varie pagine per una migliore lettura, di aprire pagine web, pdf e di modificare la visualizzazione cambiando i caratteri, la grandezza, i font e molto altro ancora.
Come controllare i font del sistema

Drops: nuovo archivio online

