Come leggere i feed-RSS
di Redazione
28/08/2011
Redefine Desktop è un applicativo per leggere i feed RSS dal desktop. Quello che lo contraddistingue dagli altri è l'interfaccia, molto carina in stile magazine. Permette di suddividere gli articoli in varie pagine per una migliore lettura, di aprire pagine web, pdf e di modificare la visualizzazione cambiando i caratteri, la grandezza, i font e molto altro ancora.
Articolo Precedente
Come controllare i font del sistema
Articolo Successivo
Drops: nuovo archivio online
Redazione