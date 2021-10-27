Dal 1 novembre WhatsApp non sarà disponibile su molti telefoni

È stato annunciato che l'applicazione Whatsapp non sarà più disponibile su alcuni telefoni a partire dal 1° novembre.

Whatsapp, l'applicazione di messaggistica più popolare degli ultimi anni, non sarà più supportata su alcuni telefoni a partire dal 1° novembre.

Nell'annuncio fatto sul sito Whatsapp, è stato precisato che l'applicazione può essere utilizzata sul sistema che copre OS 4.1 per Android e IOS 10 e versioni successive per iPhone.

Quali saranno i dispositivi interessati al blocco di WhatsApp?

Gli utenti di iPhone SA (2016), iPhone 6s e 6s Plus, iOS potranno continuare a utilizzare il sistema applicativo se aggiornano iOS 9 a 10. Avere sistema Android, Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core e Galaxy Ace 2, LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD e Optimus F3Q, ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 e Grand Memo, Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S e Ascend D2, Sony Xperia L'applicazione Whatsapp non sarà più supportata sui modelli Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc.

Ci sono alcune alternative per le persone che hanno telefoni che non saranno in grado di utilizzare Whatsapp a partire dal 1 novembre.

Coloro che non vogliono perdere la cronologia delle chat possono eseguire il backup delle conversazioni di Whatsapp sui propri account Google Drive o iCloud o salvarle inviando loro un'e-mail.

Fonte@UAV