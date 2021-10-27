Un pianeta simile alla Terra, oltre la via Lattea
27/10/2021
La NASA ha annunciato che un pianeta simile al nostro a 28 milioni di anni luce dalla Terra è stato scoperto al di fuori della Via Lattea.
La US Aerospace Administration (NASA) ha fatto una scoperta entusiasmante con il Chandra X-Ray Telescope.
Gli esperti hanno annunciato di aver scoperto un pianeta distante 28 milioni di anni luce dalla Terra, al di fuori della Via Lattea.
È stato affermato che il possibile pianeta candidato nella Galassia Vortice è delle dimensioni di Saturno. Il rapporto di 44 pagine dello studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Astronomy.
Rosanne Di Stefano, che è all'inizio dello studio, ha dichiarato in una dichiarazione sull'argomento:
“Stiamo cercando di aprire una nuova arena durante la ricerca di potenziali candidati planetari con i raggi X. "Questa strategia potrebbe permetterci di esplorare altre galassie".
Di Stefano ha affermato che gli studi sul potenziale pianeta, chiamato M51-1, sono in corso e sono necessarie ulteriori osservazioni per dimostrarlo.
