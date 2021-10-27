Il segnale misterioso dello spazio era della Terra
di Redazione
27/10/2021
La fonte del misterioso segnale, che si pensa provenga da oltre il Sistema Solare e che ha entusiasmato gli scienziati, proveniva dalla Terra.
Gli scienziati hanno affermato che il segnale è stato riflesso dallo spazio a causa dell'invio errato.
I segnali radio, che si pensava provenissero da oltre il Sistema Solare ed entusiasmavano gli astronomi in cerca di vita intelligente nello spazio, si sono rivelati "falsi allarmi".
Le indagini hanno mostrato che i segnali erano in realtà di origine umana.
Il radiotelescopio Murriyang all'Osservatorio di Parkes in Australia ha rilevato questi intriganti segnali radio nel 2019. Si pensava che i segnali provenissero dal vicino più prossimo del Sole, il sistema stellare Proxima Centauri.
Due pianeti orbitano attorno alla nana rossa in questo sistema stellare. Si pensa che uno di essi si trovi nella "zona abitabile", dove l'acqua può rimanere liquida.
Una startup tecnologica chiamata Breakthrough Starshot mira a inviare una piccola navicella spaziale su questo pianeta in cerca di vita futura.
Ecco perché il segnale radio in questione ha suscitato grande entusiasmo nella comunità scientifica.
Tuttavia, in due articoli pubblicati sulla rivista scientifica Nature da un team di ricerca internazionale, è stato rivelato che il segnale non proveniva dagli alieni.
"Si tratta probabilmente di un'interferenza radio indotta dall'uomo che si verifica nelle tecnologie sulla superficie terrestre", ha affermato Sofia Sheikh, coautrice di entrambi gli articoli presso l'Università della California, Berkley.
