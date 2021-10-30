Nettuno svela un incredibile scoperta per l'umanità

Il pianeta Nettuno ha rivelato un'incredibile scoperta da parte degli scienziati per tutta l'umanità.

Nello specifico, per la prima volta nella storia, gli scienziati sono riusciti a ricreare in laboratorio il ghiaccio superionico trovato sul pianeta Nettuno, o addirittura su Urano, risultato che sembra finora del tutto impossibile per i ricercatori.

Si dice che il pianeta Nettuno si sia formato del ghiaccio superionico vicino al suo centro, gli scienziati sono riusciti a scoprirlo per la prima volta dopo le prime missioni arrivate nei pressi di questo pianeta.

Gli scienziati affermano che sulla base di questa incredibile scoperta fatta sul ghiaccio superionico sul pianeta Nettuno, hanno scoperto un nuovo stato che l'acqua può avere, uno che non pensavano di poter confermare e ricreare fino ad ora.

Il pianeta Nettuno ha un'enorme pressione vicino al suo nucleo, quindi per ricreare il ghiaccio superionico, gli scienziati hanno messo dell'acqua tra due diamanti che hanno premuto a forza l'uno nell'altro.

Per completare il processo, hanno utilizzato un laser puntato sui diamanti per riscaldare l'acqua e riprodurre lo stato in cui si troverebbe vicino al nucleo del pianeta Nettuno, quindi stiamo parlando di una scoperta storica di cui l'umanità potrebbe trarre beneficio in futuro.

"Il ghiaccio superionico è stato intravisto solo in un breve momento, quando gli scienziati hanno inviato un'onda d'urto attraverso una goccia d'acqua, ma nel nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Physics, gli scienziati hanno trovato un modo per creare, supportare ed esaminare il ghiaccio in modo affidabile".

"È stata una sorpresa: tutti pensavano che questa fase non si sarebbe verificata finché non fossi stato sottoposto a una pressione molto maggiore rispetto a dove l'ho trovata per la prima volta. Ma siamo stati in grado di mappare in modo molto preciso le proprietà di questo nuovo ghiaccio, che è una nuova fase della materia, grazie a diversi potenti strumenti”.

Il pianeta Nettuno ha ghiaccio superionico in abbondanza vicino al suo nucleo e gli scienziati affermano che il modo in cui si forma è un cambiamento strutturale nell'acqua, non chimico.

La sua riproduzione in laboratorio da parte degli scienziati è notevole, ma fino a quando non raggiungeremo il pianeta Nettuno e saremo in grado di analizzare il ghiaccio superionico lì, tutto rimane a livello teorico, purtroppo.