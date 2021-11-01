La gigantesca esplosione sul sole crea una tempesta magnetica

Gli esperti hanno annunciato che la gigantesca tempesta geomagnetica causata dall'esplosione avvenuta sul Sole lo scorso giovedì, ha colpito il nostro pianeta da ieri pomeriggio.

Secondo la dichiarazione rilasciata dal Laboratorio di Astronomia Solare a Raggi X dell'Istituto di Fisica dell'Accademia Russa delle Scienze, la gigantesca tempesta geomagnetica causata dall'esplosione del Sole giovedì ha influenzato la Terra dalla giornata di ieri pomeriggio.

Nella dichiarazione, "La tempesta magnetica (luce, livello G1) sta attualmente continuando nella magnetosfera terrestre (campo magnetico)".

Secondo i dati forniti dagli scienziati, la tempesta geomagnetica è iniziata ieri intorno alle 15.00 ora di Mosca (come GST). Secondo le prime valutazioni, questo evento naturale si concluderà questo pomeriggio.

Gli esperti avvertono che il movimento nel campo magnetico terrestre può causare falsi allarmi nei sistemi di risparmio energetico, interruzioni nella navigazione satellitare e problemi di navigazione radio a bassa frequenza, nonché interruzioni nelle comunicazioni radio ad alta frequenza.

Si afferma che le tempeste magnetiche hanno anche effetti negativi sulla salute umana.

Annunciando che la tempesta magnetica si sta avvicinando venerdì, gli scienziati hanno annunciato che questa esplosione nel Sole causerà fluttuazioni magnetiche nel mondo che non sono state viste negli ultimi anni.