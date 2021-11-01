Su WhatsApp si comincia a leggere Meta invece di Facebook

Il nome nuovo del social network Facebook, ovvero Meta, è apparso per la prima volta su WhatsApp.

Facebook, che incorpora Instagram, Messenger, WhatsApp, applicazioni Oculus VR ha annunciato il cambio di nome in Meta.

La società ha annunciato in una dichiarazione che non cambierà i nomi delle applicazioni. Tuttavia, sta anche cercando di modificare le informazioni sull'infrastruttura di queste piattaforme in conformità con questo scopo.

L'account con lo pseudonimo WABetaInfo, che condivide le ultime notizie su WhatsApp su Twitter dalla versione beta, ha nuovamente introdotto alle nuove funzionalità di aggiornamento.

L'utente ha spiegato che quando si apre l'applicazione nella versione beta di 2.21.220.14 , ora si può leggere "da Meta" invece di "da Facebook" nelle informazioni sull'infrastruttura in basso.

Circa un anno fa, WhatsApp ha aggiunto il testo "da Facebook" alle informazioni sull'infrastruttura sullo schermo all'apertura.

Ora, ci mostra chiaramente che mira a connettere questa applicazione a Metaverse , con questa nuova funzionalità nella versione beta.

Mark Zuckerberg ha affermato che questo cambiamento è un passo verso il raggiungimento dell'obiettivo di Metaverse di raggiungere un miliardo di utenti nel prossimo decennio.

Ha aggiunto che allora era il momento di creare un nuovo marchio che comprendesse tutte le loro piattaforme e progetti per riflettere chi sono e cosa mirano a costruire.

Così, l'azienda ha annunciato la sua nuova identità, Meta. In questo modo potrà connettere tutte le applicazioni che contiene alla tecnologia Metaverse, che è un ambiente virtuale 3D.