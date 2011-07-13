Creare una scritta al neon
di Redazione
13/07/2011
Troviamo di seguito un tutorial per creare una scritta al neon come questa:
Istruzioni:
1)Creare un nuovo documento di 200x200 con sfondo nero, ora il carattere Arial Black scrivere una M di dimensioni 200pt colore RGB 36.151.36 e applicare Livello > Rasterizza > Testo.
2)Tenere premuto CTRL e cliccare sulla M per selezionarla tutta, applicare Selezione > Modifica > Contrai di 9px e premere CANC.
3)Applicare Livello > Stile livello > Bagliore interno usando queste impostazioni:
4)Finito, il risultato sarà come quello mostrato all' inizio.
