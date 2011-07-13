Loading...

Creare una scritta al neon

Redazione Avatar

di Redazione

13/07/2011

TITOLO

Troviamo di seguito un tutorial per creare una scritta al neon come questa:

neon3

Istruzioni:

1)Creare un nuovo documento di 200x200 con sfondo nero, ora il carattere Arial Black scrivere una M di dimensioni 200pt colore RGB 36.151.36 e applicare Livello > Rasterizza > Testo.

neon1

2)Tenere premuto CTRL e cliccare sulla M per selezionarla tutta, applicare Selezione > Modifica > Contrai di 9px e premere CANC.

neon2

3)Applicare Livello > Stile livello > Bagliore interno usando queste impostazioni:

neon4

4)Finito, il risultato sarà come quello mostrato all' inizio.

