Il megacomputer europeo si trova in Repubblica Ceca
di Redazione
13/07/2011
Il più grande super computer dell' Europa centrale sarà realizzata nell' estremo est della Repubblica Ceca.
Si chiamerà It4 Innovations e inizierà ad essere costruito questo mese per finire nel 2015, il pc sarà in grado di realizzare 855 bilioni di operazioni al secondo classificandosi così tra i primi 15 mondiali.
La macchina verrà molto usata per simulazioni di catastrofi naturali come terremoti o alluvioni.
