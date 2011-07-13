Loading...

Il megacomputer europeo si trova in Repubblica Ceca

13/07/2011

Il più grande super computer dell' Europa centrale sarà realizzata nell' estremo est della Repubblica Ceca.

Si chiamerà It4 Innovations e inizierà ad essere costruito questo mese per finire nel 2015, il pc sarà in grado di realizzare 855 bilioni di operazioni al secondo classificandosi così tra i primi 15 mondiali.

La macchina verrà molto usata per simulazioni di catastrofi naturali come terremoti o alluvioni.

