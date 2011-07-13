Creare scritta metallica
di Redazione
13/07/2011
Tutorial per creare una scritta metallica con Photoshop, risultato simile a:
Istruzioni:
1)Creare un nuovo documento di 200x200 con sfondo nero e con testo scrivere la lettera usando i colori RGB 160.159.159, cliccare sulla miniatura del livello tenendo premuto CTRL per selezionare la lettera e infine Selezione>Salva.
2)Andando sui canali spostarsi sul canale Alfa1, creato salvando la selezione, applicare poi Filtro>Sfocatura>Controllo sfocatura con valore 3,8.
3)Tornando ora nei livelli attivare quello del testo e deselezionarlo con CTRL+D. Applicare Filtro>Rendering> Effetti di luce con queste impostazioni:
in modo da avere:
4)Ora Immagine>Regolazioni>Canali usando:
per ottenere questo:
Articolo Precedente
Creare una rotazione con Photoshop
Articolo Successivo
Creare una scritta al neon
Redazione