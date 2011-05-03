Creare form email testo con PHP
di Redazione
03/05/2011
In questa guida vedremo come creare un form di invio usando Ajax (quindi senza ricaricare la pagina) e con la validazione dei dati. Molto utile nel caso di una pagina "Contatti" o simile.
1)Per prima cosa creiamo la pagina "contact.html" (senza apici, date il nome che volete), una volta fatta copiamo, tra i tag <body></body> questo codice :
<form method="post" action="inviomail.php" name="inviamail"Nome:<input type="text" size="40" name="nome">E-mail:<input type="text" size="40" name="email">Oggetto:<input type="text" size="40" name="oggetto">Messaggio:<textarea cols="45" rows="15" name="messaggio"></textarea><input type="submit" value="Invia"><input type="reset" value="Reset"></form></blockquote> <br /><br /> 2)Creiamo ora la pagine che invierà la nostra mail, apriamo il blocco note e copiamo :<br /> <blockquote><?php$indirizzo="[email protected]";{mail($indirizzo,"Messaggio da parte di $nome: $oggetto" ,"$nome - $email ha inviato il seguente messaggio:" ,"$messaggio");echo ("Il messaggio è stato inviato!");}?><p><a href="http://www.tuosito.it">Torna alla home page</a></p></blockquote> <br />3)Salviamo in "inviomail.php" (senza apici). Sostituiamo :
-"[email protected]" con l' indirizzo email dove vorremmo ricevere le mail
-"http://www.tuosito.it" con il link dove verremmo reindirizzati una volta spedito il messaggio
-"Torna alla home page" con la scritta che visualizzeremo relativa al link soprastante
Con questo tutorial siamo in grado di creare un form di invio email in formato testo. Più avanti tratteremo lo stesso argomento ma in diversi modi, continuate a seguirci!
Redazione