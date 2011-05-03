Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Creare form email testo con PHP

Redazione Avatar

di Redazione

03/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
In questa guida vedremo come creare un form di invio usando Ajax (quindi senza ricaricare la pagina) e con la validazione dei dati. Molto utile nel caso di una pagina "Contatti" o simile.

1)Per prima cosa creiamo la pagina "contact.html" (senza apici, date il nome che volete), una volta fatta copiamo, tra i tag <body></body> questo codice :
<form method="post" action="inviomail.php" name="inviamail"Nome:<input type="text" size="40" name="nome">E-mail:<input type="text" size="40" name="email">Oggetto:<input type="text" size="40" name="oggetto">Messaggio:<textarea cols="45" rows="15" name="messaggio"></textarea><input type="submit" value="Invia"><input type="reset" value="Reset"></form></blockquote> <br /><br /> 2)Creiamo ora la pagine che invierà la nostra mail, apriamo il blocco note e copiamo :<br /> <blockquote><?php$indirizzo="[email protected]";{mail($indirizzo,"Messaggio da parte di $nome: $oggetto" ,"$nome - $email ha inviato il seguente messaggio:" ,"$messaggio");echo ("Il messaggio è stato inviato!");}?><p><a href="http://www.tuosito.it">Torna alla home page</a></p></blockquote> <br />3)Salviamo in "inviomail.php" (senza apici). Sostituiamo :

-"[email protected]" con l' indirizzo email dove vorremmo ricevere le mail
-"http://www.tuosito.it" con il link dove verremmo reindirizzati una volta spedito il messaggio
-"Torna alla home page" con la scritta che visualizzeremo relativa al link soprastante

Con questo tutorial siamo in grado di creare un form di invio email in formato testo. Più avanti tratteremo lo stesso argomento ma in diversi modi, continuate a seguirci!


















Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Creare form email Html con PHP

Articolo Successivo

Albergo automatico a Parigi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022