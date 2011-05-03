Loading...

Creare form email Html con PHP

03/05/2011

Vediamo ora come creare un form di invio email in formato Html, con l' ultimo articolo abbiamo visto la stessa cosa ma in formato testo.

1)Creiamo la pagina "email.html" e copiamo il codice :

<form method="post" action="invia.php" name="modulo">
Nome e cognome:
<input type="text" name="nome" size="20">
Indirizzo e-mail:
<input type="text" name="email" size="20">

Messaggio:
<textarea rows="20" cols="35" name="messaggio">
</textarea>
<input type="submit" value="Invia">
<input type="reset" value="Cancella">
</form></pre>
<br />2)Creiamo una seconda pagina rinominandola "invia.php" e con il codice :



<?PHP
$nome = $_POST['nome'];
$email = $_POST['email'];
$messaggio = nl2br($_POST['messaggio']);
// Processo di controllo [Opzionale]
if ($nome == null)
{
print "Errore: &egrave; necessario compilare il campo 'Nome e cognome'";
}
else
{
if ($email == null)
{
print "Errore: &egrave; necessario compilare il campo 'Indirizzo e-mail'";
}
else
{
if ($messaggio == null)
{
print "Errore: &egrave; necessario compilare il campo 'Messaggio'";
}
else
{
$mail_to = [email protected]";
$mail_from = $email;
$mail_subject = "Contatto dal web da parte di $nome";
$mail_body = "<p><font color=#000000>$messaggio</font></p>";
$mail_in_html = "MIME-Version: 1.0
";
$mail_in_html .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1
";
$mail_in_html .= "From: <$mail_from>";
if (mail($mail_to, $mail_subject, $mail_body, $mail_in_html))
{
print "Email inviata!";
}
else
{
print "Errore";
}
}
}
}
?></pre>"
