Creare form email Html con PHP
di Redazione
03/05/2011
Vediamo ora come creare un form di invio email in formato Html, con l' ultimo articolo abbiamo visto la stessa cosa ma in formato testo.
1)Creiamo la pagina "email.html" e copiamo il codice :
<form method="post" action="invia.php" name="modulo"> Nome e cognome: <input type="text" name="nome" size="20"> Indirizzo e-mail: <input type="text" name="email" size="20"> Messaggio: <textarea rows="20" cols="35" name="messaggio"> </textarea> <input type="submit" value="Invia"> <input type="reset" value="Cancella"> </form></pre> <br />2)Creiamo una seconda pagina rinominandola "invia.php" e con il codice :
<?PHP $nome = $_POST['nome']; $email = $_POST['email']; $messaggio = nl2br($_POST['messaggio']); // Processo di controllo [Opzionale] if ($nome == null) { print "Errore: è necessario compilare il campo 'Nome e cognome'"; } else { if ($email == null) { print "Errore: è necessario compilare il campo 'Indirizzo e-mail'"; } else { if ($messaggio == null) { print "Errore: è necessario compilare il campo 'Messaggio'"; } else { $mail_to = [email protected]"; $mail_from = $email; $mail_subject = "Contatto dal web da parte di $nome"; $mail_body = "<p><font color=#000000>$messaggio</font></p>"; $mail_in_html = "MIME-Version: 1.0 "; $mail_in_html .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1 "; $mail_in_html .= "From: <$mail_from>"; if (mail($mail_to, $mail_subject, $mail_body, $mail_in_html)) { print "Email inviata!"; } else { print "Errore"; } } } } ?></pre>"
