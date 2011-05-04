Sony: I dati in termini di $
di Redazione
04/05/2011
G Data, società tedesca sviluppatrice di software per la sicurezza, ha appena rilasciato un comunicato nel quale svela agli utenti i prezzi nel mercato nero dei dati trafugati dai pirati informatici; per i dati di una carta di credito con codice di sicurezza rinnovabile si paga circa 50$, oppure per una carta di credito Gold con codice di sicurezza
rinnovabile si arriva a circa 70$. Per delle carte di credito Visa e/o MasterCard Europe servono invece dai 6 ai 15$.
Gli unici consigli validi sono sempre quelli, controllate spesso la lista movimenti del vostro conto corrente bancario.
Articolo Precedente
Sony e la legge con la privacy
Articolo Successivo
Creare form email Html con PHP
Redazione