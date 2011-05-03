Albergo automatico a Parigi
di Redazione
03/05/2011
A Parigi nasce il primo albergo self service, senza personale di servizio e tutto automatizzato. Si chiama Hi Matic, ha circa quaranta camere tutte dotate di iPad e collegamento wi-fi. La colazione è data su dei vassoietti come quelli in aereo e per il resto sono presenti dei ditributori automatici.
Per accedervi bisogna prenotare online, il sistema vi darà un codice con il quale sbloccare i vari servizi.
