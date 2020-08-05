Loading...

Cos’è una graphic novel?

05/08/2020

Sempre meno italiani leggono: è un dato di fatto su cui bisogna riflettere, per capire come correggere il titolo e riuscire a stimolare una delle attività più belle e costruttive che esistano.

Non stupisce che in tanti non sappiano neppure distinguere un genere dall’altro: voi, ad esempio conoscete la grapich novel?

Il romanzo grafico, conosciuto anche come romanzo a fumetti, è una forma narrativa in cui le storie a fumetti hanno la struttura del romanzo, quindi autoconclusive e con un intreccio sviluppato.

La sua forza? Essenzialmente il fatto che unisce le parole e le immagini, la complessità di una narrazione romanzesca alla sinteticità del montaggio visivo.

Con una grande attenzione all’aspetto psicologico dei personaggi, questo romanzo guarda ad un pubblico adulto ed è un’opera completa a tutti gli effetti.

In ogni graphic novel il testo sorregge le immagini e viceversa ed il linguaggio tende sempre all’innovazione, attingendo dall’attualità, dalle biografie, persino dai reportage e dalla cronaca.

