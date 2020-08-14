Kayak, un modo divertente per spostarsi in acqua
14/08/2020
Per chi ama il mare, non mancano certo i mezzi di trasporto per spostarsi e per esplorarlo, dai più semplici come possono essere un gommone o un canotto ai più complessi, come le moto d’acqua, i motoscafi, le navi.
Uno dei più divertenti è senza dubbio il kayak: di cosa si tratta?
Essenzialmente è un tipo di canoa originariamente utilizzata dagli Inuit.
Si differenzia dalla canoa propriamente detta per essere concepita per l'uso in propulsione e manovra di una pagaia a doppia pala, mentre la canoa canadese viene spinta e manovrata con l'uso della pagaia a pala singola.
Il kayak si distingue inoltre da ogni altro tipo di canoa per la caratteristica forma affusolata, la prua e la poppa leggermente incurvate verso l'alto, il piccolo pozzetto munito di paraspruzzi.
Originariamente fatto di legno e ricoperto da pelli di foca, oggi i materiali di costruzione vanno dalla vetroresina al polietilene fino al carbonio e kevlar. Esiste anche il kayak autocostruito, in legno.
Ai giorni nostri il kayak è associato prevalentemente alle imbarcazioni turistiche e sportive.
