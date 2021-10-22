SMTP: cos’è e a cosa serve

A un’e-mail, prima di giungere dal mittente al destinatario, serve un vero e proprio percorso. Dopo che il mittente ha cliccato l’apposito tasto di invio, segue una “strada” fatta di fasi intermedie prima di giungere alla casella di posta finale. Oltre a mittente, destinatario e oggetto della mail entra quindi in gioco un apposito server che obbedisce a un protocollo ben preciso affinché la posta possa raggiungere il destinatario. In questo caso si parla di server smtp. L’SMTP, acronimo di “Simple Mail Transfer Protocol”, è utilizzato in riferimento al metodo di spedizione e consegna delle email su internet.

Server SMTP: cos’è

Il cosiddetto SMTP non è altro che un server che invia le e-mail dal mittente ai destinatari, seguendo le regole specifiche predisposte dal protocollo di rete SMTP. Una delle sue principali funzioni è evitare lo spam, attraverso appositi meccanismi di autenticazione, grazie al quale è possibile inviare la posta solo agli utenti previsti. Questi server rappresentano un collegamento essenziale per il trasferimento delle e-mail e coinvolgono anche i server in uscita del mittente, quelli di inoltro esterni e ovviamente quelli di entrata del destinatario.

Server di posta SMTP: quali usare

In veste di mittenti di posta elettronica ed e-mail, potete scegliere tra diversi smtp di provider per immettere i vostri messaggi nella rete. Molti di questi server sono particolarmente efficaci perché trattano una notevole quantità di dati.

Le offerte principali di Smtp arrivano dagli erogatori di servizi internet che spesso offrono un indirizzo e-mail con cui è possibile accedere ai server smtp aziendali dai provider di posta elettronica. Tutto ciò rappresenta il modo più semplice per inviare e-mail tra privati. In questo caso però, l’indirizzo e-mail deve corrispondere al dominio con cui il server SMTP del provider è utilizzato per tutte le operazioni di corrispondenza; dunque occorre configurare la casella di posta per l’indirizzo corretto del server che si utilizza. Altre offerte da considerare arrivano dai provider di servizi di hosting che mettono a disposizione un vero e proprio server da utilizzare per questo scopo.

Impostare e abilitare il server di posta in uscita

Per configurare il sistema e spedire così le proprie email in tutta sicurezza, è sufficiente inserire il server di posta in uscita o SMTP, così che il flusso delle e-mail viaggi senza perdersi nella rete. Solo questo sistema è in grado di garantire il massimo tasso di sicurezza nella consegna in modo da evitare il blocco del messaggio o che finisca nella sezione “spam”. Tale protocollo, infatti, è stato studiato nei minimi dettagli e nel tempo si provveduto a definire anche un apposito sistema di autenticazione così da garantire che il mittente indicato corrisponda a quello del dominio d’invio.

La procedura di autenticazione e abilitazione è semplicissima: