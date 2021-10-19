Scienziati confermano: Esiste un nono pianeta

Sempre più scienziati stanno trovando indizi su un nono pianeta del sistema solare.

Uno studio recente indica che un pianeta delle dimensioni della Terra o di Marte si trova nelle regioni più lontane del sistema solare, oltre l'orbita di Nettuno.

Dopo l'esclusione di Plutone, ci sono otto pianeti conosciuti nel sistema solare: Mercurio , Venere , Terra , Marte , Giove , Saturno , Urano e Nettuno.

Tuttavia, stanno venendo fuori nuove prove per un nono pianeta, situato nelle regioni più inospitali del sistema solare.

Negli studi più recenti, gli scienziati stanno cercando di capire come sono nati i pianeti e perché occupano le loro orbite attuali.

E nemmeno le simulazioni più complesse sono in grado di spiegare il sistema solare, come se mancasse un pezzo del puzzle.

La spiegazione più intrigante per questo problema è che questo pezzo mancante è proprio il nono pianeta, non ancora rilevato, che si aggira nelle parti più inospitali del sistema solare (dove risiedono i giganti gassosi).

Simulazioni altamente raffinate mostrano che il nono pianeta potrebbe essere stato spinto da giganti gassosi o addirittura fuori dal sistema solare.

È altamente improbabile che pianeti più piccoli si siano formati tra i giganti gassosi. L'assenza di questo tipo di pianeta è incompatibile con le teorie sulla formazione del sistema solare. Quindi ci sono due ipotesi: forse il pianeta è esistito, ma è stato cacciato dal sistema solare dai giganti gassosi, oppure è ancora lì e semplicemente non viene rilevato .

Dove si trova il nono pianeta

È interessante notare che gli scienziati stanno raccogliendo sempre più prove che il pianeta è ancora nel sistema solare.

Gli astronomi lo stanno deducendo principalmente attraverso l' attrazione gravitazionale che il nono pianeta esercita su altri corpi. Cioè, se il pianeta esiste, la sua gravità influenzerà le orbite di altri pianeti .

È così che è stato scoperto Nettuno, quando John Couch Adams e Urbain Le Verrier hanno sottolineato nelle loro osservazioni che Urano sembrava essere "trascinato" da un pianeta invisibile.

Nel caso del nono pianeta, ciò accade con le orbite di piccoli oggetti situati in regioni lontane del sistema solare.